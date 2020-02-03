بالفيديو: إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

فاجأت الإعلامية الكويتية آلاء الوزان متابعيها من خلال نشر مقطع مصور كشفت فيه خضوعها للعلاج النفسي.

وسمع صوتها في الفيديو وهي تدخل إلى عيادة طبيبة نفسية. وأشارت الأخيرة إلى أن الناس كونوا أفكاراً واعتقادات خاطئة عن الطب النفسي.

ولفتت إلى أن الدراما التلفزيونية أدت دوراً سلبياً في هذا الاتجاه وشوهت هذا النوع من الطب.

كما شجعت المتابعين على الخضوع لهذا العلاج المفيد مع الإشارة إلى أنها تستخدم أساليب حديثة وأنه لا داع للقلق أو الخوف نافية اعتماد اساليب مثل التنويم المغناطيسي والوسائل الغريبة.

وأحدث المقطع ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وأثار موجة من الجدل في أوساط المتابعين.

ورأى بعض هؤلاء أنه من الضروري اللجوء إلى الاستشارة النفسية بين الحين والآخر فيما اعتبر آخرون أنه لا داع لذلك إلا في حال المعاناة من مشكلة خطرة أو من مرض نفسي ظاهر معربين عن استغرابهم اعتماد الإعلامية إلى مثل هذا الإجراء.