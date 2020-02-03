شاهد: سلمان خان يمسح عرقه بملابس سونام كابور أمام الصحافة.. ردة فعلها صادمة

انتشر عبر عدد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثار ردود فعل واسعة ضد نجم بوليوود الفنان سلمان خان، الذي ظهر وهو يقوم بمسح “عرقه” بملابس الفنانة سونام كابور، التي جاءت ردة فعلها صادمة كذلك، إذ بدت هادئة ولم يظهر على ملامحها أي رد فعل غاضبة بسبب تصرف خان.

وظهر الاثنان خلال تواجدهما في إحدى المناسبات العامة، وقد التف حولهما عدد كبير من الصحافيين والجمهور؛ ما تسبب بشعور خان بالحر الشديد؛ ما أدى إلى تعرقه، ويبدو أنه لم يملك في هذه اللحظة مناديل ورقية من أجل معالجة الموقف، ليحاول إيجاد بديل وهو ملابس زميلته، التي لم تشعره أو تشعر الحضور بأي استياء بسبب تصرفه.

وفي الوقت الذي انتقد فيه الجمهور تصرف خان ووصفوه بـ “المقرف” والمقزز وغير أخلاقي ولا مهني، أشاد البعض بتصرف كابور الهادىء جدا لدرجة تثير الاستغراب، وكأنها توقعت ردة فعل خان هذه ولم تشكل لها أي صدمة.

فيما رأى البعض أن خان كان بموقف محرج وكان لا بد له التصرف بأي طريقة، وما قام به تصرف طبيعي وعفوي، حتى أنه لم يكترث لوجود الكاميرات والجمهور، ولم يكترث أيضا لردة فعل زميلته، وكل همه كان الخروج من الموقف المخرج بشكل طبيعي وبسيط.

وسلمان خان من مواليد عام 1965، ويعد من أبرز نجوم بوليوود؛ إذ استطاع تحقيق شهرة واسعة جدا في الهند والعالم، وخاصة في الوطن العربي، حيث يملك قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، ولم يسبق للفنان الهندي الزواج، كما يعد من أشهر النجوم العزاب في العالم وتثير دوما حياته حالة من الجدل بين جمهوره.