صور.. بطرس دانيال يزور خالد جلال بعد تعرضه لأزمة صحية

نشر الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر الأب بطرس من خلالها أثناء زيارته للمخرج الكبير خالد جلال، بعد تعرضه لأزمة صحية. Advertisements كما طلب الأب بطرس الدعاء لجلال قائلًا: الحمد لله على سلامة أخينا العزيز أستاذ خالد جلال، ونطلب من الله أن يمنحه الشفاء التام والعافية ليعود إلى نشاطه ودوره الثقافي الهام والمميز. يذكر أن المخرج خالد جلال تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة، تمهيدا لإجراء قسطرة بالقلب، وكان قد أصيب جلال بارتفاع مفاجيء في ضغط الدم ذهب علي اثره بسيارته الي المستشفي لإجراء الفحوصات اللازمة الامر الذي استدعي اجراء قسطرة تشخيصية لمعرفة احتياجه لتركيب دعامات من عدمه.

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