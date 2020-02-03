1917 تهيمن على جوائز البافتا البريطانية لعام 2020.. وخيبة أمل لـ«الأيرلندي»

جاءت الدورة الـ 73 من حفل توزيع جوائز البافتا البريطانية، الذى أٌقيم مساء أمس الأول داخل قاعة ألبرت الملكية فى لندن باستضافة غراهام نورتون، مخالفة لكل التوقعات، وذلك بعد أن خيبت آمال وطموحات صُناع فيلم “The Irishman - الإيرلندي” للمخرج العالمى مارتن سكورسيزى رغم تصدره الترشيحات بواقع 11 إيماءة، وهى كانت الفرصة الأخيرة له لنيل الأوسكار ، خاصة بعد أن خرج خالي الوفاض من حفل الجولدن جلوب فى دورته الأخيرة المنصرمة. إذ هيمنت دراما الحرب العالمية الأولى «1917» للمخرج العالمى سام منديز على جوائز البافتا السينمائية ، التى منحت مساء الأحد فى قاعة ألبرت الملكية.

اقتنصت دراما «1917»، بافتا أفضل فيلم ، وأفضل مخرج لـ سام

منديز، لتكون المرة الاولى له التى يحصد فيها جائزة الأكاديمية البريطانية، وبافتا فيلم بريطانى متميز.

كما فاز الفيلم الدرامى بجائزة أفضل صوت وأفضل تصميم إنتاجى وأفضل تصوير سنيمائى كما فاز بفئات المؤثرات البصرية الخاصة.

وفاز الممثل خواكين فينكيس بجائزة بافتا أفضل ممثل عن دوره فى فيلم «الجوكر» والذى جسد فيه شخصية شاب انطوائى يتحول إلى مجرم واثق فى نفسه. وفاز الفيلم بثلاث جوائز فى المجمل.

وفازت لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها كمحامية طلاق فى فيلم «قصة زواج»، فى حين فاز براد بيت بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره

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فى فيلم «ذات مرة فى هوليوود».

يُشار إلى أن البافتا 2020، تعرضت لانتقادات لاذعة فور إعلانها قائمة الترشيحات لجوائزها فى دورتها الـ73، على منصات التواصل الاجتماعى متهمين إياها بالعنصرية، لعدم تواجد أصحاب البشرة السمراء فى قوائم ترشيحاتها الرئيسية، وخلو قائمة فئة أفضل إخراج من الإناث، رغم أن هناك عددًا من الأفلام السينمائية الهامة التى تحمل توقيع مخرجات نجحن فى التحليق فى سماء الإبداع.

واستنكر أماندا بيرى ، رئيس BAFTA ، هذه التهم الموجهة إليه، مؤكدا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، أن الترشيحات تمت بحيادية شديدة، موضحا أن أعضاء لجنة التحكيم كانت تضع فى الاعتبار هذا العام الأفلام التى تعكس واقعنا وعالمنا.

وردا على اتهامه بعدم المساواة، أشار إلى أن عدد المرشحات من الإناث هذا العام ، أكثر من الثلث ، وهى نسبة أعلى مما كانت عليه فى العام السابق، وهذا يعكس جهودهم الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال السينما.