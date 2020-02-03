النشرة الفنية: عمرو دياب يصدم الجمهور بسهران

نشر موقع الوفد على مدار الأسبوع الماضي، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أهم الأحداث الفنية من خلال لك التقرير:

فيديو .. عمرو دياب يطرح برومو أولى أغنيات ألبوم سهران

أثار النجم الكبير عمرو دياب شغف جمهوره، وذلك بعد طرحه برومو أغنيته الجديدة، والتي تحمل أسم هيعيش يفتكرني، وهي أولى أغنيات ألبومه الجديد، سهران، والمقرر طرحه يوم 12 فبراير، ويحمل الألبوم أيضًا العديد من المفاجأت وأغنيات جديدة مختلفة عن التي طرحها في الفترة الماضية.

فيديو .. نانسي عجرم تطرح برومو "قلبي يا قلبي"

طرحت النجمة نانسي عجرم كليب جديد، والذي يحمل أسم قلبي يا قلبي، وهو أولى كليبات نانسي عجرم بعد حادث منزلها.

صور .. جنات من داخل الاستوديو تحضر لـ ألبوم جديد في 2020

تستعد الفنانة جنات لطرح ألبومها الجديد، والذي لم تستقر على اسمه حتى الآن، ومن المقرر طرحه في الأسواق والمتاجر الإلكترونية قريبًا، كما يتضمن الألبوم على 10 أغنيات تقريبًا.

بيلي ايليش تفوز بـ 5 جوائز في حفل جرامي

فازت النجمة بيلي ايليش، بخمسة جوائز خلال حفل توزيع جوائز الـ GRAMMY ، حيث آخر مرة حدث ذلك الأمر كان منذ 39 عامًا.

فيديو .. أسما شريف منير تتواصل مع جمهورها بعد ردود فعل طلقني

أعربت الفنانة أسما شريف منير عن شدة سعادتها، وذلك بعد بردود الأفعال الإجابية، مؤكدة أنها سعيدة جدًا نتيجة أن الكتاب نال إعجاب الكثير من الجمهور والقراء.

رمضان 2020 يجمع نبيلة عبيد ونادية الجندي لأول مرة

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تعاونتا النجمتين نبيلة عبيد، ونادية الجندي، للمرة الأولى في مسلسل جديد، ويحمل أسم مبدئي، نساء من ذهب، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020، وهو من إخراج وائل إحسان، وبطولة كل من سميحة أيوب وهالة فاخر، ويتم تصويره حاليًا في لبنان.

فيديو.. صلاح عبد الله يلقي قصيدة في حب مصر بستاد القاهرة

شهد استاد القاهرة الدولية، احتفالية مصرنا.. وطن واحد، واحتشد عشرات الآلاف من استجابة لدعوة مجلس القبائل والعائلات المصرية، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التحديات التي تتعرض لها

الدولة المصرية، وهي التحديات التي يرى المجلس أنها تستهدف تهديد الدولة المصرية.

ممدوح موسى لمنتقدي إيهاب توفيق: اتقوا الله

أثار الفنان الكبير إيهاب توفيق الجدل، عقب إقامته حفلًا غنائيًا ضخمًأ، ودافع الكثير من نجوم الفن ومحبين وجمهور إيهاب توفيق ، مبررين بأن الحفل كان من الصعب إلغاؤه.

وكان إيهاب الغى أكثر من ثلاث حفلات، وذلك حزنًا على وفاة والدة، حيث كان مرتبط به جدًا بعد وفاة ولدته لأنه كان وحيد.

بهذه الطريقة.. أحمد الفيشاوي يرد على صدور حكم بحبسه

أثار محامين كل من الفنان أحمد الفيشاوي، وابنته لينا الفيشاوي، الجدل حول سببب امتناع الفيشاوي عن تنفيذ أحكام نفقات ومصروفات ابنته، وجاء ذلك بعد أن أقام المحامي شعبان سعيد دعوى بصفته وكيلاً عن لينا الفيشاوي.

وصرح شعبان سعيد، المحامي بالنقض ومحامي لينا الفيشاوي، إن الحكم جاء بعد إنذار أحمد الفيشاوي وعرقله التنفيذ والتهرب من التنفيذ وتهريب أمواله للخارج ورفض السداد بالطرق الودية.

بينما صرحت محامية أحمد الفيشاوي سناء لحظي على الحكم بأنه غيابي، وصدر دون إعلام مكتب المحاماة الخاص بالفنان، إذ إن المحامي الخاص بلينا قد أصدر إعلانًا مزيفًا، أو قد يكون أرسل الإعلان على محل سكن غير حقيقي، إذ يتعمد المحامي أن يرفع دعاوى كثيرة دون إعلامهم، ودون حضور الجلسات أو التمثيل أمام القضاء من أجل الفرقعة الإعلامية.

تدهور الحالة الصحية لنادية لطفي ومديرة أعمالها تطالب المصريين بالدعاء

تعرضت الفنانة القديرة نادية لطفي، لوعكة صحية نقلت على أثرها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، وذلك بعد أن فقدت الوعي.

النشرة الفنية من تقديم نادين يوسف، وإعداد أحمد عمرو ومحمد مراد، ومنتاج فاطمة رأفت، تصوير رشدي أحمد، تحت إشراف رئيس قسم الفن محمد فهمي، رئيس قسم صحافة الفديدو كريم مطر.