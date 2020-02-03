إليسا تحيي حفلًا غنائيًا بمناسبة عيد الحب بـدبي

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لإحياء حفلاً غنائيًا ضخم في القرية العالمية بدبي، وذلك يوم الجمعة الموافق 14 فبراير الجاري، وسيقام الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ومن المقرر أن تقدم باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.
ومن ناحية أخرى انتهت "إليسا"، من تسجيلأغنية جديدة تحمل اسم " ذكريات"، من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذى تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه فى الوقت الحالى بالتعاون مع أفضل شعراء الوطن العربي، ومن المقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية والباقي مصرى.
جدير بالذكر أن قد طرحت إليسا مؤخرًا أغنية جديدة، بعنوان "عم ثور"، وذلك عبر قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميا "يوتيوب"، وأهدتها إلى المتظاهرين اللبنانيين، والأغنية من كلمات سهام الشاشع، وموسيقى هادي شرارة، وألحان محمد رحيم.
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