فيديو .. ماجد المهندس يطرح ألبوم شهد الحروف

طرح النجم ماجد المهندس أحدث ألبوماته، والذي يحمل أسم شهد الحروف، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ويضم الألبوم على 9 أغاني، وهي: 1- قاضي غرامي: كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان طلال، وتوزيع خالد عز. عز. 2- يكفي غياب: كلمات سعود بن عبدالله، وألحان طلال، وتوزيع زيد عادل. 3- عيد ميلاد: كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، وتوزيع مدحت خميس. وتوزيع مدحت خميس. 4- المسألة فيها إن: كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل. وتوزيع حسام كامل. Advertisements 5- بنام: كلمات يوسف الشطي، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل. 6- شهد الحروف: كلمات بدر بن عبد المحسن، وألحان طلال، وتوزيع مدحت خميس. 7- جفن الليل: بدر بن عبد المحسن، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل. 8- ياللي احبك موت: فهد بن خالد، وألحان طلال، وتوزيع زيد عادل. 9- لحظة هواي: كلمات دايم السيف، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.

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