3 جوائز لفيلم الضيف في مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية

ميرنا وليد - بيروت - فاز فيلم الضيف للمخرج هادي الباجوري بـ 3 جوائز من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، والذي افتتحه "الضيف" فعاليات دورته الـ46، وهي جوائز اختيار الجمهور، أفضل ديكور، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للنجم ماجد الكدواني، ليرتفع رصيد الفيلم من الجوائز إلى ست جوائز عالمية، الى جانب جائزتي الجمهور من مهرجان تالين بلاك نايتس ومهرجان مالمو للسينما العربية وأفضل ممثلة أفريقية - آسيوية في مهرجان نيو فيچن السينمائي الدولي.

ويُقام حفل تسليم الجوائز في سينما رينسانس عماد الدين بوسط البلد، يوم السبت 8 شباط عند الساعة 6 مساءً، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وتدور أحداث "الضيف" حول شاب يحل ضيفاً على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وجميلة عوض، فيما يشارك النجوم ماجد الكدواني ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول ومحمود الليثي كضيوف شرف الفيلم.

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