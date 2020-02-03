خاص الفن- هل يقدم أحمد حلمي مسرحية قريبا؟

ميرنا وليد - بيروت - بدأت مفاوضات في الفترة الماضية مع الممثل المصري أحمد حلمي من أجل تقديم عمل مسرحي جديد ولكنه حتى هذه اللحظة لم يحسم قراره بعد في الموافقة على العمل إذ يفكر بالموضوع خاصة وان المسرح يحتاج الى تفرغ لفترة طويلة.

ويأتي الأمر في ظل حالة النشاط المسرحي في الآونة الأخيرة وعرض العديد من الأعمال المسرحية بين مصر والسعودية.

من جانب آخر ينشغل أحمد حلمي في الوقت الراهن في التحضير لفيلمه الجديد والذي بدأ التجهيز له في نهاية العام الماضي 2019 ويعود من خلاله إلى السينما منذ أن قدم آخر أعماله "خيال مآتة".

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