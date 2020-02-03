بالصورة- نورهان تسخر من علاقة أصالة بطبيبها

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أعلنت الفنانة السورية ​أصالة​ خبر طلاقها من زوجها المخرج المصري ​طارق العريان​ وبعد زواج طال لسنوات من الحب والإلتزام، إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صور عديدة تجمع أصالة بطبيبها الخاص، وأشار المتابعون الى احتمال وجود علاقة عاطفية بينهما خصوصاً أنه يرافقها الى المناسبات خلال هذه الفترة.

وعلّقت الفنانة اللبنانية ​نورهان​ على هذه العلاقة من خلال نشرها لصورهما عبر خاصية الستوري وكتبت عليها:"لا تعليق".

وكان على هذه الصور تعليقا جاء فيه:"طب إنتي لحقتي كل ده امته..يا شيخة ده إنتي لسه مطلقة ..الستات ما بقتش تضيع وقت خالص".