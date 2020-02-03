ابنة جينيفر لوبيز تخطف الأنظار وتغني برفقتها في سوبر بول-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - لا زالت أصداء العروض الخيالية التي شهدها المسرح في المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية يتفاعل بعدما تفاعل الآلاف لمتابعة النجمة العالمية شاكيرا والنجمة ​جينيفر لوبيز​. وعلى رغم كل الحماس والرقص والأغنيات التي يحبها جمهور النجمتين إلا أن فتاة صغيرة استطاعت أن تخطف منهما الأضواء وهي إيمي ماريبيل من زوجها السابق المغني مارك أنتوني فكانت مفاجأة للجمهور إذ إنها طهرت تشارك والدتها جي لو الغناء على وقع أغنية والدتها الشهيرة "Let's Get Loud"، لتحصد الثناء من معظم المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك النجمة العالمية كيم كارداشيان ويست، وبادما لاكشمي، وأيضا والدها أنتوني.

وارتدت الفتاة التي بالكاد تبلغ 12 عاماً فستاناً أبيض بتنورة واسعة وقصيرة وبدت واثقة جداً بنفسها.

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