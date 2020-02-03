بالفيديو- أبو يطرح "عالم المجانين" لفيلم رأس السنة

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري أبو أغنيته الجديدة "عالم مجانين" الترويجية للفيلم السينمائي "رأس السنة" وصورها كليب من مشاهد الفيلم وأطلقها عبر يوتيوب. أغنية "عالم مجانين" من كلمات وألحان أبو وتوزيع هاني ربيع.

الجدير ذكره أن فيلم رأس السنة من بطولة الممثلين إياد نصار، إنجي المقدم، بسمة، أحمد مالك وشيرين رضا، وتدور أحداثه خلال ليلة رأس السنة لعام 2009 في البحر اﻷحمر بين عالم اﻷثرياء داخل إحدى المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة، حيث يتعرض أبطال العمل للعديد من المواقف والأزمات الصعبة عندما يجتمعون معًا ويحاولون اجتيازها.

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