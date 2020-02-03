ميرنا وليد - بيروت - زفّت الممثلة البحرينية ​شيماء سبت​ لمتابعيها خبر عقد قران شقيقتها الممثلة ​شذى سبت​ مساء اليوم.

ونشرت شيماء في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مركبة لوجه شقيقتها والقسم الآخر منها تظهر فيها وهي توقع على عقد اقران من دون أن يظهر وجهها وعلقت :"الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات الف مبروك عقد قران اختي شذى سبت وربي يهنيج ويسعدج ويجعل ايامكم كلها فرح وحب وتوفيق أقاوم كل مشاعر السعادة التي تعتريني ، وتمنع كلماتي من التدفق، لأكتب لكم عن مشاعر الفرح والسرور التي تغمرني، و كلماتي تتراقص طرباً على نبضات قلبي".

وبادرت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ لدى متابعتها للخبر بتهئنة شيماء وشذى وكتبت تعليقا على منشور شيماء :"الف مبروك ماشاء الله لاقوه الا بالله والفال لچ يارب انتي وخواتچ الله يكبر حظكم يارب ويبارك لها ولكم وعقبال كل البنات".

إشارة إلى أن شذى سبت هي من أبرز فنانات البحرين، حيث ظهرت في عدة أعمال درامية مؤخرا على عدد من الشاشات الخليجية.

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كانت هذه تفاصيل خبر شذى سبت تدخل القفص الذهبي وأحلام أولى المهنئات-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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