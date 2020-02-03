بطل الجوكر ينتقد «العنصرية الممنهجة»: أشعر بالخجل، المرشحون لأوسكار جميعهم بيض

ناشد خواكين فينيكس صناعة السينما التخلص من «نظامها الجائر»، في خطاب تسلّمه الجائزة في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام BAFTA يوم الأحد 2 فبراير/شباط 2020، وفقاً لما نشره موقع شبكة CNN الأمريكية.

فينيكس الحائز على جائزة أفضل ممثل رئيسي عن فيلم «Joker»، انتقد غياب التنوع بين المرشحين لنيل الجوائز هذا الموسم، قائلاً إنه لم يعد بالإمكان تجاهل هذه القضية.

فينيكس، رغم شعوره «بالفخر» أن يكون من بين الحضور وإعرابه عن تقديره للدعم المقدم من منظمة الأكاديمية البريطانية للأفلام، فإنه «يشعر بالخجل» من أن الممثلين من أصحاب البشرة غير البيضاء لم يحصلوا على «الامتياز نفسه».

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وقال فينيكس: «أشعر بالضيق، لأن الكثير من زملائي الممثلين المميزين لا يتمتعون بنفس الامتياز. أعتقد أننا نرسل رسالة واضحة للغاية لأصحاب البشرة غير البيضاء بأنكم غير مرحب بكم هنا. أعتقد أن هذه هي الرسالة التي نرسلها إلى أشخاص ساهموا كثيراً في وسطنا وصناعتنا وبطرق نستفيد منها».

يُشار إلى أن الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون أثارت جدلاً الشهر الماضي، عندما تبين أنها لم ترشح أي شخص من ذوي البشرة غير البيضاء في الفئات الأربع للممثلين. ولقيت قائمة المرشحين لجوائز الأوسكار لهذا العام، الذين كان معظمهم من الذكور البيض، انتقادات مماثلة.

وتابع فينيكس: «لا أعتقد أن هناك أي شخص يريد الحصول على جائزة لا يستحقها أو معاملة متحيزة، رغم أن هذا ما نقدمه لأنفسنا كل عام. أعتقد أن الناس يريدون أن يكونوا موضع تقدير واحترام بفضل عملهم».

واعترف فينيكس بأنه يعتبر نفسه «جزءاً من المشكلة»، مضيفاً: «لم أفعل كل ما في وسعي، فلم تكن كل أعمالي شاملة».