تراند اليوم : سعيدة بخبر وفاتي.. منال سلامة تصدم للجمهور يتعليقها علي شائعة وفاتها

نشرت الفنانة منال سلامة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وذلك إثر شائعة وفاتها التي أثارت جدلا واسعا بالأمس.

وقالت منال سلامة فى أول تعليق لها: “أنا سعيدة بخبر وفاتي”، وهو ما اعتبره البعض تعليقا صادما.

وأضافت منال سلامة قائلة: “عرفت محبة الناس لي منذ إعلان خبر وفاتي وأنا أعيش أرزق وزوجي المخرج عادل أديب أصيب بحالة من الإرهاق والتعب بسبب كثرة الاتصلات التي جاءت له”.

Advertisements

وكانت انتشرت في خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تفيد وفاة الفنانة منال سلامة، أثناء أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، وهو ما نفاه الدكتور أشرف زكي، في تصريحات صحفية عن أن ما يتم تداوله عن وفاة الفنانة منال سلامة ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة.

بينما نشرت منال سلامة فيديو لها على حسابها الرسمي على “الإنستجرام” لتنفي شائعة وفاتها بشكل قطعي.