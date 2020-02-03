تراند اليوم : بالفيديو – أبرز تصريحات المطرب حسن شاكوش مع عمرو الليثى

قى حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس حل المطرب الشعبى حسن منصور والملقب ” شاكوش ” ضيفاً على الاعلامى د. عمرو الليثى وكشف العديد من الأسرار عن اغنية بنت الجيران والتى حقتت مشاهدات عالية جدا على اليوتيوب واصبحت تريند على موقع المشاهدات العالمى .

ونرصد أبرز تصريحات حسن شاكوش ببرنامج واحد من الناس .

حسن “شاكوش” يرشح شيرين لغناء “بنت الجيران”

رشح المغني حسن “شاكوش” الفنانة شيرين عبد الوهاب لغناء مهرجان “بنت الجيران”.

وخلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس” على قناة النهار، قال حسن منصور – الملقب بحسن “شاكوش” – إن لون المهرجان ليس مقصورا على الأصوات الرجالية أو النسائية، وهو مناسب للأصوات النسائية الشعبية.

ورشح “شاكوش” شيرين تحديدا لغناء المهرجان، خاصة وأن الأغنية جميلة، وكلامها يناسب أي لون غنائي.

حسن شاكوش: محمد حماقي شجعني وأعطاني دفعة

أعرب المغني حسن شاكوش عن أمله في أن تتاح له فرصة التعاون مع الملحن عمرو مصطفى، أو أي ملحن تعاون مع النجمين عمرو دياب وتامر حسني.

وخلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس” على قناة النهار، كشف “شاكوش” عن حدوث اتصال بينه وبين الفنان محمد حماقي، والملحن مدين، معربا عن اعتزازه وامتنانه الشديدين، لما وجده من تشجيع من النجم محمد حماقي، الذي شجعه على الاستمرار في مسيرته، وأشاد بخطوته فيما يتعلق بعمل “كارنيه” النقابة.

وعن احتمال تعاونه مع الفنان محمد رمضان، قال “شاكوش” إن محمد رمضان نجم كبير، وأخ له، ويزيده شرفا أن يتعاونا معا، كاشفا في هذا السياق عن جلسة جمعت بينه وبين محمد رمضان في مكتبه، استعرضا خلالها أفكارا بخصوص عمل ربما يظهر ضمن مسلسل محمد رمضان في الموسم الرمضاني 2020.

حسن “شاكوش” يكون فريق كرة قدم من مطربي المهرجانات

قال حسن منصور – الملقب بحسن “شاكوش” – وقبل أن يدخله مهرجان “بنت الجيران” إلى عالم الشهرة من أوسع أبوابه، مارس كرة القدم بشكل جاد، ولعب في النادي الإسماعيلي لمدة أربع سنوات، وفقا لما كشف عنه للإعلامي عمرو الليثي.

وخلال استضافته في حلقة الأحد من برنامج “واحد من الناس” على قناة النهار، طلب عمرو الليثي من حسن “شاكوش” تكوين فريق كرة قدم يكون أعضاؤه من مطربي المهرجانات، فجاء التشكيل المقترح كالآتي:

حارس المرمى: “الديزل” من فريق “المدفعجية”

الدفاع: حمو بيكا

خط الوسط: أوكا وأورتيجا

خط الهجوم: شندي و”شاكوش”

حسن شاكوش: ماكنش معايا فلوس أروح

كشف المطرب الشعبي حسن شاكوش أنه بدأ مشواره من الصفر وحاول كسب قوت يومه من العديد من المهن قبل الغناء.

قال شاكوش خلال حلوله ضيفا على برنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة “النهار”: “أنا بدأت من الصفر وعملت في العديد من المهن منهم فني أحذية، وكنت أذهب إلى الاسماعيلية بـ١٥ جنيها لألعب كرة في النادى الإسماعيلي، ثم انتقلت لنادى سمنود وكنت أظل في النادى ٢٠ يوما لأن (مكنش معايا فلوس علشان أروح البيت).

وتابع: “كنت أتمنى أن يعيش والدي حتى يرى نجاحي ونتيجة تربيته لي، كانت لحظة وفاته من أصعب اللحظات عليّ، فهو توفى بين يدي”.

يذكر أن شاكوش قدم مؤخرا مهرجان “بنت الجيران” مع عمر كمال ولاقى نجاحا جماهيريا كبيرا، فخلال شهرين تقريبا، شوهدت 60 مليون مرة على موقع YouTue.

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حسن شاكوش : عدوية قالى كمل هتبقى عدوية التانى و نفسى اشتغل مع عمرو مصطفى

قال المطرب الشعبى حسن شاكوش ان توقف عن التعليم في الصف الثالث الاعدادى و الكورة بعدته عن التعليم لكنه الفترة القادمة هيكمل تعليمه و هيدرس موسيقي أيضا ليطور ما يقدمه من اغانى .

و أضاف شاكوش خلال لقاءها مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، المذاع على قناة النهار ، انه يتمنى يغنى حاجة للملحن عمرو مصطفى .

وأضاف انه يتمني ان يلحن له الملحنين الكبار للنجم عمرو دياب وتامر حسني

و تابع شاكوش انه التقى بالفنان الكبير عمنا احمد عدوية الذى دعمه كثير و قاله شد حيلك انت هتبقى عدوية التانى يا شاكوش ، و بالنسبة للدراما انا قدمت اغنية مع الفنان احمد مكى في الكبير أوى الجزء الثالث ، و مع الفنان محمد رمضان في فيلم واحد صعيدى .

واختتم بانه التقي مع الفنان محمد رمضان وهناك مشروع مشترك بمسلسل رمضان المقبل ولكن لم يتم الاتفاق النهائي عليه

حسن شاكوش وفاة والدى اصعب لحظة و بدأت من الصفر

قال المطرب الشعبى حسن شاكوش ان اصعب لحظات حياته هيا وفاة والده لانه توفى بين يده .

و أضاف شاكوش خلال لقاءه مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، المذاع على قناة النهار ، كان نفسى والدى يشوف نجاحى و يشوف نتيجة تربيته ليا ، و انا بدأت من الصفر و اشتغلت العديد من المهن منهم فنى احذية ، و كنت بروح اسماعيلية ب١٥ جنيه علشان العب كورة في النادى الإسماعيلي ، ثم انتقلت لنادى سمنود و كنت بقعد في النادى ٢٠ يوم لانى مكنش معايا فلوس علشان اروح البيت .

وكانت سعادتي كبيرة لما يكون معايا ٢ جنيه اجيب فطيرة وقطعة جبنة

حسن شاكوش : شرف كبير حصولي على عضوية نقابة الموسيقين

قال المطرب الشعبى حسن شاكوش انه حصل على عضوية نقابة المهن الموسيقية و ده شرف كبير ليا .

و أضاف شاكوش خلال لقاءها مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، المذاع على قناة النهار ، ان الفنان الكبير هانى شاكر وجه له مجموعة من النصائح عبر مساعديه في النقابة بضرورة انتقاء كلمات الاغانى و عدم الاسفاف فيما اقدمه اغانى .

كما اجاب عن سؤال حول مطربي المهرجانات وهل سيتم قبولهم بنقابة الموسيقيين اجاب بان هذا موضوع يخص اللجنة ورايهم في الأصوات

المطرب الشعبي حسن منصور يكشف أسباب تسميته بشاكوش

قال المطرب الشعبي حسن شاكوش انه كان لاعب كرة قدم في الإسماعيلي والمصرية للاتصالات ، وكان لاعب جيد في مركز الدفاع ولا يستطيع احد المرور منه ، واطلقوا عليه شاكوش لقوته وقدرته في التصدي للمهاجمين

وأضاف شاكوش ببرنامج واحد من الناس علي النهار انني كنت اتمني ان كون مطرب ، وبسبب عشرين الف جنيه لم اكمل مسيرتي في كرة القدم ولم يتم التعاقد معاي

واختتم كنت اتمني ان أكون في الكورة مثل وائل جمعة وعلي جبر

حسن شاكوش سعيد باعجاب منى ذكى باغنية بنت الجيران اللى حققت ٥٠ مليون

قال المطرب الشعبى حسن شاكوش

انه شعر بسعادة بالغة عند اخبره احد أصدقائه ان الفنانة منى ذكى اعجبت باغنية بنت الجيران .

و أضاف شاكوش خلال لقاءها مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، المذاع على قناة النهار ، ان نجاح الاغنية من عند ربنا ، و الاعنية حققت ما يقرب من ٥٠ مليون مشاهدة على يوتيوب .

وأضاف انه طور اغنية المهرجانات من شكلها التقليدي لتصبح افضل في السمع والإعجاب من الجمهور ، فكانت اغنية بنت الحيران ” شيك” وقريبة من الناس