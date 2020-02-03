تسريب صور فاضحة لـ أصلي بكير أوغلو بعد سرقة هاتفها

أصبحت الممثلة التركية أصلي بكير أوغلو، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سرقة هاتفها وتسريب صور حميمة لها، من ضمنها صوراً لها وهي عارية.

و طالبت أوغلو في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي جمهورها ووسائل الإعلام عدم الإسهام في ترويج تلك الصور والمقاطع.

وكتبت أصلي "أود أن أبلغ الجمهور أنني اتخذت إجراءات خاصة عند النائب العام، والجهة الأمنية المسؤولة ضد أولئك الذين نشروا منشورات قبيحة تتضمّن صوري وإسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وضد كل من تداولها ونشرها بقصد أو كان وسيلة لذلك، وتمّ أيضاً تقديم شكاوى بهؤلاء الأشخاص، وستتم مقاضاتهم بسبب الأضرار النفسيّة والمعنويّة والماديّة.".

وتابعت "أرجو من الناس ومن الصحافة ألا يسمحوا بأية فرصة للأشخاص ذوي النوايا السيئة والخبيثين الذين يريدون رسم صورة سلبية ورديئة عني، عبر تسريب صوري ونشرها بشكل غير اخلاقي.".

وقد قام نجوم تركيا، بحملة تضامن كبيرة مع اصلي بكير اوغلو عبر هاشتاغ "لا تكن شريكاً في الجريمة الالكترونية"

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بدورها، تضامن اوزغي غوريل مع زميلتها، وعلقت على حادثة تسريب صور خصوصية لها بقولها

"هناك جريمة في الوسط الفني وهذا ما يجب أن يسترعي اهتمامنا،

أما نكاتكم المثيرة للشفقة وانتقاداتكم الرائعة خبئوها لحياتكم الشخصية، قد تحتاجونها".

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