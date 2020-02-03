والد سعد المجرد يخرج عن صمته وهذا ما طلبه من جمهور ابنه

خرج والد الفنان سعد المجرد، المطرب المغربي البشير عبده عن صمته، ليطلب من جمهور ابنه، التضامن معه والدعاء له، عبر منشور على الفايسبوك.

وكانت العائلة قد تلقّت صدمة كبيرة، بعد الانعطافة الخطيرة التي شهدها ملف المجرد، إذ كانت تتوقّع إعلان براءته، لتتحوّل القضيّة إلى محكمة الجنايات، ويعود الملفّ إلى نقطة الصفر.

فقد قررت غرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، قبل أيام، إحالة النجم المغربي إلى غرفة الجنايات التابعة ذات المحكمة، بتهمة اغتصاب شابة فرنسية.

وقال موقع "لو باريزيان" الفرنسي إن محكمة الاستئناف الباريسية ألغت بذلك القرار الصادر عن قاضي التحقيق في أبريل الماضي، مُعيدة تصنيف الواقعة ضمن خانة الاعتداء والعنف الجنسيين، لتقرر بذلك إحالة المغنّي إلى غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن محامي الضحية لورا بريول (23 عاما) قوله "نحن راضون عن هذا القرار. قامت غرفة التحقيق بقراءة وتحليل دقيق للحقائق.. ووجدت أن الاغتصاب يعتبر جريمة ومحكمة الجنايات هي المتخصصة في قضايا مماثلة".

-أكثر من قضية اغتصاب

وكان القضاء الفرنسي قد وجّه تهمة الاغتصاب للمجرد في أكتوبر 2016، بعد أن اتهمته بريول بمحاولة اغتصابها داخل فندق في باريس، قبل حفل غنائي كان سيقيمه في المدينة، ثم عاد ووجّه له تهمة العنف الجنسي العام الماضي، حين كان في منتزه جنوب فرنسا، غذ ادّعت عليه فتاة فرنسية أخرى بتهمة محاولة اغتصابها، خارقاً بذلك شروط إطلاق السراح المؤقّت.

وقد انتفضت الصحافة الفرنسية جرّاء ما أسمته تساهلاً مع المجرد، الذي كرّر جريمته مرّتين في فرنسا، ورغم ذلك لا يزال يتمتّع بإطلاق سراح مشروط، وبات بإمكانه السفر، وإحياء الحفلات، وكان آخرها حفل في السعودية الشهر الماضي.

فقد استفاد المجرد عام 2018 من إطلاق سراح مشروط أصدرته محكمة فرنسية نظير كفالة مالية، مع استمرار التحقيق في قضية اغتصاب لورا بريول في غرفة فندقه في باريس، بعد أن وجّه اليه القضاء رسمياً في أكتوبر 2016 تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة" وأودعه السجن بانتظار محاكمته.

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وظل المجرد خلف القضبان لغاية أبريل 2017، حين وافق القضاء على منحه إطلاق سراح مشروطا بوضعه سوارا الكترونيا.

وفي مارس 2018 سمح القضاء للمتهم بالسفر إلى المغرب، حيث أطلق أغنيته الجديدة "غزالي غزالي"

ولكن في 11 أبريل وجه القضاء الفرنسي إلى لمجرد تهمة "اغتصاب" ثانية بناء على دعوى تقدمت بها شابة فرنسية-مغربية اتهمه فيها بأنه اعتدى عليها جنسيا وضربها في الدار البيضاء عام 2015.

وخلال إطلاق سراحه، وتحديداً في صيف 2018، أعلنت النيابة العامة الفرنسية أنّ النجم المغربي أوقف في مركز الدرك في سان تروبيه، بعدما تقدّمت امرأة ببلاغ ضدّه تتّهمه فيه بالاعتداء عليها جنسياً. وتمّ إيداعه السّجن ثم أفرج عنه بكفالة.

يذكر أنّ القضاء الأميركي وجه إلى لمجرد تهمة الاغتصاب في واقعة تعود إلى عام 2010، لكن هذه الدعوى أسقطت لاحقا عن المغنّي.

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