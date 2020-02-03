ما صحّة خبر وفاة منال سلامة خلال أدائها مناسك العمرة؟

نفت الفنانة المصرية منال سلامة، الشائعة التي انطلقت مساء أمس، عن وفاتها أثناء أدائها لمناسك العمرة، عبر مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع انستقرام.

وأكّدت منال أنّها سعيدة جدا بشائعة وفاتها، التي أظهرت لها معدن الأشخاص الذين اكتشفت أنّهم يحبّونها بصدق.

وقد ظهرت منال في الفيديو من دون ماكياج وقالت: هالو.. كل سنة وأنتو طيبين.. أولًا أنا سعيدة بخبر موتي دا جدًا جدًا جدًا علشان شوفت أصحابي اللي بيحبوني وتليفوني اللي مبطلش رن.

تابعت قائلة: وأنا عايشة لسه أرزق وكل سنة وأنتوا طيبين وميرسي على حبكو ليا.. شكرًا.

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وكان نقيب الممثلين أشرف زكي قد سبق منال، وأصدر توضيحاً نفى فيه خبر وفاتها وأضاف: أن ما تردد هو شائعة سخيفة لا نعلم مصدرها حتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أنه تواصل مع الفنانة وهي على ما يرام وصحتها جيدة.

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