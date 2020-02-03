جوائز البافتا: مفاجأة السجادة الحمراء كايت ميدلتون وتشارليز ثيرون وسقوط ألباتشينو

شهدت السجادة الحمراء في جوائز "البافتا" التي أقيمت مساء امس في قاعة ألبرت الملكية في لندن، سقوط النجم ألباتشينو ابن الـ79 عاماً على السجادة الحمراء، ولم يعرف سبب سقوطه، إلا أنّه سرعان ما قام وأكمل مسيره ولم يتعرّض لأذى. سقوط الباتشينو الأمير ويليام وزوجته إميليا كلارك كما شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا، BAFTA، حضور الأمير ويليام دوق كامبريدج وزوجته كاثرين دوقة كامبريدج، وعدد كبير من النجوم والنجمات من بينهم واكين فينيكس وناعومي هاريس، وروبرت دينيرو تارون إيجرتون المرشح لإحدى الجوائز عن فيلم rocketman، كذلك وصلت النجمة جيسي باكلى، وجراهام ووكر، وجيليان أندرسون، والتي ستقدم إحدى الجوائز. اندرو سكوت Advertisements وقد تمكّنت النجمتان تشارليز ثيرون ورينيه زيلوغر من خطف الأضواء، كذلك الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون التي بدت أنيقة بفستان أبيض وذهبي. تشارليز ثيرون فمن هي الإطلالة الأجمل على السجادة الحمراء برأيكم؟ جيليان أندرسون سكارليت جوهانسون دين تشارلز و جورج ماكاي

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