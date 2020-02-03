جوائز البافتا: 1917 يكتسح ونجم "جوكر يشعر بالألم لهذا السبب

حاز فيلم المخرج سام منديز "1917" على نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، الذي أقيم مساء أمس الأحد في قاعة "ألبرت الملكية" في لندن.

فقد نال الفيلم سبع جوائز من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج.

كما فاز بجائزة الفيلم البريطاني الأبرز وجائزة أفضل صوت وأفضل تصميم إنتاجي وأفضل تصوير سنيمائي كما فاز بفئات المؤثرات البصرية الخاصة.

خواكين فينيكس

الممثل واكين فينيكس، حصل على جائزة "أفضل ممثل" عن دوره في فيلم "جوكر" (إخراج تود فيليبس) الذي جسد فيه شخصية شاب انطوائي يتحوّل إلى مجرم واثق بنفسه. علماً بأنّ الفيلم حاز ثلاث جوائز في المجمل.

واستغل واكين وجوده على المنصّة لتسليط الضوء على الافتقار "المؤلم" للتنوّع خلال موسم جوائز هذا العام.

براد بيت

وقال "أشعر أيضاً بالضيق ــ فنحن نبعث رسالة واضحة جداً للأشخاص الملوّنين بأنّهم غير مرحّب به هنا". وتابع: "لا أعتقد أن أي شخص يريد الحصول على معاملة تفضيلية... الناس يريدون فقط أن يتم الاعتراف بهم وتقديرهم واحترامهم بناءً على أعمالهم... أشعر بالخزي لأن أقول إنّني جزء من المشكلة، لأنّني لست متأكداً من أنّ مواقع التصوير التي عملت فيها شاملة".

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رينيه زيلوغير

من جابنها، حصلت رينيه زيلويغر على جائزة "أفضل ممثلة" عن شخصية جودي غارلاند في شريط "جودي" (إخراج روبرت غولد). جائزة "أفضل ممثلة مساعدة" كانت من نصيب لورا ديرن عن دورها كمحامية طلاق في فيلم "قصة زواج" (إخراج نوا بومباخ) من إنتاج "تفليكس".

أما جائزة "أفضل ممثل مساعد" ففاز بها براد بيت عن مشاركته في فيلم كوينتن تارانتينو "كان ياما كان في هوليوود".

فيلم 1917

وحصد الفيلم السوري "إلى سما" للمخرجة وعد الخطيب، جائزة "بافتا" لـ "أفضل فيلم وثائقي".

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لوران ديرن

تجدر الإشارة إلى أنّه وعلى الرغم من ترشيحه لنيل عشر جوائز، خرج فيلم "الإيرلندي" لمارتن سكورسيزي (نتفليكس) خاوي الوفاض ولم يفز بأية جائزة.