رغم فضيحة والدها.. الأميرة بياتريس: متحمسة ليوم زفافي وبدء حياتي مع “إيدو”

متابعة بتجـــــــــرد: مرت الأميرة البريطانية بياتريس بوقت عصيب، أخيراً، مع انتشار فضحية والدها الجنسية الأمير أندرو، لكن يبدو أن هذا الأمر لم يلق بظلاله على خطط زفافها، حيث كشفت، في رسالة، أنها متحمسة للغاية للزواج من خطيبها مطور العقارات إيدو مابيلي موزي.

وأكدت الأميرة بياتريس، 31 عاماً، أنها تتطلع بشوق وشغف كبيرين ليوم زفافها، في رسالة مكتوبة بخط اليد تشكر فيها المدونة الألمانية كاثرينا، بعدما أرسلت تهنئها على خطبتها من المليونير إيدو مابيلي موزي، 37 عاماً، بحسب “دايلي مايل” البريطانية.

ونشرت رسالة الأميرة بياتريس عبر حساب “katsroyalletters” المعني بالرسائل الملكية، على إنستغرام، والذي تديره المدونة الألمانية كاثرينا منذ يونيو الماضي، وظهر في الرسالة التاج الملكي البريطاني مع الحرف الأول من بياتريس.

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وجاء في الرسالة “شكراً جزيلاً على التفكير بنا بعد الخطوبة إنه لطف منك أن تتمني لنا السعادة مستقبلاً، نحن متحمسان للغاية للزواج، وبدء الحياة سويا، مع أطيب أمنياتنا.. بياتريس وإيدو”، وأرفق مع الرسالة صورة للخطيبين من حفل خطبتهما في حديقة وندسور.

وحصدت الرسالة والصورة عدداً كبيراً من الإعجابات والتعليقات بمجرد نشرها على إنستغرام.