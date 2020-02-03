- 1/3
- 2/3
- 3/3
متابعة بتجـــــــرد: دعماً لرسالة ورؤية “القافلة الوردية”، إحدى مبادرات “جمعية أصدقاء مرضى السرطان”، تقدم شاشة سينما “في أو إكس” في الإمارات، العرض الحصري والأول للفيلم الاجتماعي الرومانسي Ordinary Love، الذي يأتي من بطولة ليام نيسون، وليزلي مانفيل، حيث يذهب ريع تذاكر الفيلم لدعم جهود القافلة الوردية في تنظيم مسيرة فرسانها العاشرة.
يأتي ذلك بعد شراكة جمعت “القافلة الوردية” مع مؤسسة “فرونت رو”، إحدى أبرز الشركات المتخصصة في توزيع الأفلام السينمائية، ومؤسسة “في أو إكس سينماز”، بهدف تنظيم أولى الفعاليات الخيرية احتفاء بقرب موعد انطلاقة مسيرة فرسانها العاشرة.
ويشهد الفيلم الذي يُعرض للمرة الأولى في 10 فبراير الجاري بصالة “في أو إكس سينماز” بمول الإمارات، تنظيم فحوصات طبية مجاناً توفرها “القافلة الوردية”، ضمن عيادة مؤقتة أمام صالة السينما ابتداء من الجمعة 7 فبراير حتى الاثنين 10 فبراير.
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم Ordinary Love يدعم رسالة “القافلة الوردية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.