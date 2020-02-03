فيلم Ordinary Love يدعم رسالة “القافلة الوردية”

متابعة بتجـــــــرد: دعماً لرسالة ورؤية “القافلة الوردية”، إحدى مبادرات “جمعية أصدقاء مرضى السرطان”، تقدم شاشة سينما “في أو إكس” في الإمارات، العرض الحصري والأول للفيلم الاجتماعي الرومانسي Ordinary Love، الذي يأتي من بطولة ليام نيسون، وليزلي مانفيل، حيث يذهب ريع تذاكر الفيلم لدعم جهود القافلة الوردية في تنظيم مسيرة فرسانها العاشرة.

يأتي ذلك بعد شراكة جمعت “القافلة الوردية” مع مؤسسة “فرونت رو”، إحدى أبرز الشركات المتخصصة في توزيع الأفلام السينمائية، ومؤسسة “في أو إكس سينماز”، بهدف تنظيم أولى الفعاليات الخيرية احتفاء بقرب موعد انطلاقة مسيرة فرسانها العاشرة.

ويشهد الفيلم الذي يُعرض للمرة الأولى في 10 فبراير الجاري بصالة “في أو إكس سينماز” بمول الإمارات، تنظيم فحوصات طبية مجاناً توفرها “القافلة الوردية”، ضمن عيادة مؤقتة أمام صالة السينما ابتداء من الجمعة 7 فبراير حتى الاثنين 10 فبراير.