بعد علاجها من الإدمان.. ديمي لوفاتو تستعيد صوتها في “سوبر بول”

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متابعة بتجـــــــــرد: تألقت النجمة الأمريكية ديمي لوفاتو بـ”سوبر بول” في واحدة من أولى عروضها الفنية المباشرة، منذ تناولها جرعة زائدة من المخدرات في يوليو 2018، وخضوعها في العام ذاته لبرنامج للعلاج من الإدمان.
وأطلقت المغنية “الرصينة” مباراة الـ”سوبر بول”، الأحد، بغنائها للنشيد الوطني الأمريكي، بحسب “بيبول”.
وارتدت لوفاتو، 27 عاماً، بزة بأكمام طويلة وحزام أبيض اللون، مع مجوهرات فضية اللون وأقراط مرصعة بالألماس، لتغني النشيد الوطني الأمريكي بصوت مذهل أثار حماسة اللاعبين والجمهور الذي ملأ جنبات ملعب هارد روك في ميامي.
وجاءت مشاركة لوفاتو في “سوبر بول” بعد أسبوع واحد من وقوفها على مسرح جوائز غرامي، لتقدم أغنيتها الجديدة “Anyone”، لتكون المرة الأولى التي تغني فيها بعرض حي، منذ تعاطيها جرعة زائدة من المخدرات في يوليو 2018، ومن ثم رحلتها مع إعادة التأهيل التي انتهت في نوفمبر من العام ذاته.
يشار إلى أن النجمتين: جينيفير لوبيز، وشاكيرا حولتا استراحة الشوطين في مباراة “سوبر بول” إلى حلقة رقص، سيطرت عليها أجواء أمريكا اللاتينية، مع تأديتهما أنجح أغانيهما.
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