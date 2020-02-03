شاكيرا: الاستعراض يجدد شبابي

متابعة بتجـــــــرد: أشعلت النجمة الكولومبية شاكيرا ملعب سوبر بول في ميامي بفلوريدا باستعراض جمع بين الهيب هوب والرقص الشرقي، مشتملاً على أشهر أعمالها ومنها “شي وولف”.

وقالت المغنية اللبنانية الأصل إن الاستعراض يجدد شبابها، وأنه رغم احتفالها في يوم الاستعراض 2 فبراير بعيد ميلادها الـ43، إلا أنها تشعر وكأنها صبية مراهقة نتيجة اهتمامها بعملها وحفاظها على لياقتها، مع عدم إهمال أسرتها المكونة من طفلين وشريك حياتها لاعب برشلونة جيرارد بيكيه.

وفي سياق متصل، أكدت شاكيرا أنها لم تكن تشعر بالغيرة والتنافس مع المطربة اللاتينية جينيفر لوبيز التي شاركتها العرض، منوهة بأنه كانت هناك كيمياء خاصة بينهما جعلتهما في قمة الانسجام، رغم أنها المرة الأولى التي تشاركها العمل.

وأوضحت النجمة الكولومبية أن الرقص الشرقي يساعدها على اكتساب الرشاقة وليونة الجسد، كما أنه يعبر عن أصولها الشرقية، ومن خلاله قدمت استعراضات غير مسبوقة أكسبتها شهرة عالمية.

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وكانت شاكيرا بدأت مسيرتها في عالم الغناء والاستعراض بألبوم ماجيا في عم 1991، وتحمل في جعبتها 11 ألبوماً أشهرها “مصبغة” الذي طرحته في عام 2001، و” شي وولف” في عام 2009، أما آخر ألبوماتها فكان “إلدورادو” في 2017.

وسبق للنجمة الكولومبية أن شاركت النجمتين المطربتين بيونسي وريانا في استعراضين حققا نجاحاً عالمياً ساحقاً ، كما شاركت في افتتاح مونديال كرة القدم 2010 بجنوب أفريقيا وغنت أغنيتها الشهيرة واكا واكا.