بيرين سات في إطلالة غير مألوفة وبالشعر الطويل للمرة الأولى

متابعة بتجـــــــــرد: إنتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة التركية بيرين سات بدت فيها بإطلالة غير مألوفة. إذ أنها أطلّت بشعر طويل جداً، علماً أنها تعتمد دائماً الشعر المتوسط الطول أو القصير. وبدت سات بـ “ستايل” مختلف عن “ستايلها” الخاص. وتبيّن أن الصورة المرفقة للممثلة التركية مركّبة وتمّ تعديلها عبر برنامج “فوتوشوب” من قبل أحد معجبيها القيمين على إحدى الصفحات.

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