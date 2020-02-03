“قلبي يا قلبي” لـ نانسي عجرم تحقق رقمًا لافتًا في وقت قياسي

Feb 03, 2020
حقق كليب النجمة نانسي عجرم الجديد “قلبي يا قلبي”، الذي أطلقته منذ ثلاثة أيام فقط، أكثر من 2.5 ملايين مشاهدة على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.
أغنية “قلبي يا قلبي” كلمات والحان نبيل خوري، توزيع باسم رزق، استديو جو بارودجيان وميكس وماستر ايلي بربر. والفيديو كليب صورته تحت ادارة المخرج رجا نعمة.
الأغنية، التي تضمنت جرعة زائدة من الرومانسية، أبصرت النور ضمن خلطة جمعت الإحساس في الأداء، والكلمة الرقيقة واللحن الهادئ.
وقد تصدر الكليب الترند وحقق نسبة مشاهدة عالية في وقت قياسي.
ويعتبر هذا الكليب هو النشاط الفني الأول لنانسي عجرم بعد الأزمة التي طالت عائلتها مؤخراً. لقراءة الخبر: خاص- نانسي عجرم في “قلبي يا قلبي” جرعة زائدة من الحب
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