شذى سبت تعقد قرانها وتخفي هوية زوجها.. هل اضطرت للإعلان عنه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الممثلة البحرينية شذى سبت بعقد قرانها في سرية تامة، ولم تكشف عن هوية زوجها. وذكر متابعون أن سبت لم تعلن عن عقد قرانها إلا بعد أن كشفته الإعلامية الكويتية مي العيدان.

وقالت العيدان عبر حسابها بموقع إنستغرام:"خبر حصري الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ألف مبروك عقد قران الفنانة #شذى_سبت وربي يهنيج ويسعدج ويجعل أيامكم كلها فرح وحب وتوفيق".

وبعدها نشرت الممثلة لقطات من عقد قرانها على حسابها بموقع إنستغرام، وحرصت على إخفاء اسم الزوج ولم تكشف أي معلومات عنه، مكتفية فقط بإعلان زواجها، وعلقت على الصورة قائلة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني ما شاء الله تبارك الرحمن".

وأضافت: "ما شاء الله .. سبحان الله .. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم .. الحمد لله .. الله أكبر .. استغفر الله العظيم .. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر .. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين".

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وكانت شذى، قد أثارت الكثير من الجدل عندما تعرضت لوعكة صحية وصفت بالغامضة، إلا أنها كشفت مؤخرا حقيقة وعكتها، إذ نفت كليا ما تردد بشأن إصابتها بالسرطان، وقالت شذى في تسجيل صوتي إن لديها مشاكل بالمعدة ولا تزال في مرحلة العلاج بسبب إصابتها بحالة قيء متكررة.

وكانت شقيقتها الفنانة شيلاء سبت قد كشفت أيضا سبب عدم زواجها وشقيقاتها الثلاثة حتى الآن، رغم كبر سنهن وجمالهن، قائلة: "لا أدري لماذا كل برنامج يوجهون لي هذا السؤال" قائلة: "يبدوا أنهم يحملون همنا، أو أنهم يريدون تزويجنا دون أن ندري".

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: "إننا لا نريد الزواج الآن"، مشيرة إلى أن عرسان كثر تقدموا لهن لكن يبقى الاختيار المناسب غائبا حتى الآن.

وأكدت الفنانة البحرينية، أنه في الوقت الحالي لم يتقدم لها أحد، لكنها لا تريد شخصا يتحكم فيها بأن يأمرها مثلا أن تترك الفن أو غيره، مبينة أن هذا الشخص مرفوض، لأن القرارات ستأخذها عن قناعتها، وليست بأوامر من أحد بحسب قولها.