تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في المنارة

أعلنت الجهة المنظمة لحفل الهضبة عمرو دياب أسعار تذاكر حفله المقبل المحدد له يوم 28 فبراير المقبل بساحة المنارة في التجمع الخامس.

وطرحت الجهة المنظمة 4 فئات لتذاكر الحفل وهي 450ج و750ج و1500ج، و2500ج، ويحتفل عمرو دياب مع جمهوره بهذا الحفل بألبومه الجديد «سهران» والذي أعلن طرحه يوم 22 فبراير المقبل.

وطرح الهضبة برومو أغنية "عم الطبيب" وهي من ألبومه الجديد، منذ قليل، عبر قناته بـ"اليوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير.

ويحتوي ألبوم «سهران» على 14 أغنية جديدة لم يتم طرحها من قبل، تعاون فيها عمرو دياب مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي.

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كما أن الأغاني الثمانية التي طرحها الهضبة من ألبوم «أنا غير»، ما هي إلا ألبوم لأغاني منفردة «سينجل» تم إصدارها خلال صيف 2019، وليس لها علاقة بألبوم «سهران» الجديد، وتم طرحها عبر جميع المتاجر الإلكترونية واليوتيوب، وهم «أنا غير، وأنا غير ريميكس، وتحيرك، ويوم تلات، وقدام مرايتها، ومتغير، وبحبه، وأول يوم في البعد».

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