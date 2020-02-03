"68 سنة سينما" في المركز الكاثوليكي المصري

اختتمت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الثامنة والستين أعمالها في مشاهدة الأفلام الخمسة المشاركة في المسابقة الرسمية لدورة هذا العام والمقامة خلال الفترة 28 فبراير – 6 مارس 2020 وتم إهدائها للمخرج القدير الراحل سمير سيف.

وقال الأب بطرس دانيال إن عملية اختيار الأفلام هذا العام كانت مهمة صعبة للاختيار من مجموعة كبير وجيدة من الأفلام التي تم انتاجها وكان على اللجنة اختيار أفضل 5 فقط من 33 فيلم أنتجتها مصر هذا العام:" اليوم السادس للمهرجان ستكون ليلة خاصة للراحل سمير سيف حيث يعرض المهرجان فيلم "معالي الوزير" ويعقبه ندوة لمناقشة الفيلم بحضور نجوم السينما المصرية ولجنة التحكيم".

وتشكلّت اللجنة هذا العام برئاسة السيناريست عاطف بشاي، وعضوية رغدة، الفنان أحمد بدير، والفنانة لقاء الخميسي، المخرج هاني لاشين، المونتيرة غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود والناقد عصام زكريا.

أما لجنة اختيار الأفلام لهذا العام قد تشكلت برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كلًا من ميشيل ماهر، جلال سعيد، مجدي سامي واستقرت على 5 أفلام للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان من أصل٣٣ فيلمًا قد عُرضت تجاريًا عام 2019، وهي "الضيف" لهادي الباجوري، "جريمة الإيموبيليا" لخالد الحجر، "الممر" لشريف عرفة، "بين بحرين" لأنس طلبة و"لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

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