الرقابة تقر بسرقة فكرة مسرحية "ريا وسكينة تاني"

كشف الكاتب أحمد عاشور، عن قرار جهاز الرقابة بأحقيته المعنوية والمادية في عرض «ريا وسكينة تاني».

وقال «عاشور»، في بيان له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اجتمع اليوم الدكتور خالد عبدالجليل مع السيناريست أحمد عاشور والمخرج حسام الدين صلاح، بحضور كل من الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، وأعلن قرار الرقابة بسرقة فكرة مسرحية "ريا وسكينة تاني" من السيناريست أحمد عاشور مؤلف فيلم "براءة ريا وسكينة" وأحقيته في الحق المعنوي والمادى».

و قرر السيناريست أحمد عاشور ترفعًا واحترامًا للجنة الموقرة بحقه المعنوي والمادي أن يتنازل عن حقه المادي وأنه ضد وقف أي عمل فني لأن هناك أشخاص لهم أرزاق فيه وهم لا ذنب لهم بما حدث.

كما قرر الدكتور خالد عبدالجليل أنه لن يتم تصريح بعرض مسرحية «ريا وسكينة تاني»؛ إلا بعد إضافة اسم المؤلف أحمد عاشور، كصاحب الفكرة وذكر اسمه في أي مواد دعائية.

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يذكر أن مسرحية «ريا وسكينة تاني»، من بطولة الفنانة بدرية طلبة، والفنانة انتصار.

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