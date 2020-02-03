ألبوم عمرو دياب الجديد يضم 10 أغاني جديدة

انس كل الأغاني التي طرحها الفنان عمرو دياب في 2019، فألبومه الجديد لن يضم أيا منهم!

كشف عمرو دياب في حفله الأخير في دبي أن ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا، أنه سيضم 10 أغاني جديدة مختلفة عما طُرح من قبل.

وغنى دياب أغنية جديدة بعنوان "عم الطبيب"، من كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير، مشيرا إلى أنه سيتم طرحها يوم الأربعاء 29 يناير الجاري.

يذكر أن عمرو دياب طرح العديد من الأغاني وهي "مقدرش عالنسيان" و"بحبه" و"أنا غير" و"يوم تلات" و"تحيرك" و"متغير" و"قدام مرايتها" وأول يوم في البعد".

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ومن ناحية أخرى، يحيى عمرو دياب حفلا في الكويت في 13 فبراير المقبل.

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