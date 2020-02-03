القاهرة – لايف ستايل
انس كل الأغاني التي طرحها الفنان عمرو دياب في 2019، فألبومه الجديد لن يضم أيا منهم!
كشف عمرو دياب في حفله الأخير في دبي أن ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا، أنه سيضم 10 أغاني جديدة مختلفة عما طُرح من قبل.
وغنى دياب أغنية جديدة بعنوان "عم الطبيب"، من كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير، مشيرا إلى أنه سيتم طرحها يوم الأربعاء 29 يناير الجاري.
يذكر أن عمرو دياب طرح العديد من الأغاني وهي "مقدرش عالنسيان" و"بحبه" و"أنا غير" و"يوم تلات" و"تحيرك" و"متغير" و"قدام مرايتها" وأول يوم في البعد".
ومن ناحية أخرى، يحيى عمرو دياب حفلا في الكويت في 13 فبراير المقبل.
قد يهمك أيضا:
عمرو دياب يكشف عن موعد طرح ألبومه الجديد "سهران"
حملة تسويقية ضخمة لألبوم عمرو دياب الجديد
كانت هذه تفاصيل خبر ألبوم عمرو دياب الجديد يضم 10 أغاني جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.