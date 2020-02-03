شكرا لقرائتكم خبر عن فريق إخراج "القاهرة كابول" فى الغردقة لمعاينة أماكن التصوير قبل انطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر فريق إخراج مسلسل "القاهرة كابول" بقيادة المخرج حسام على، إلى مدينة الغردقة الساحلية، لمعاينة أماكن التصوير الخارجية للمسلسل، الذى يلعب بطولته كل من النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى ومن تأليف عبد الرحيم كمال.

وفى سياق متصل، يواصل فريق العمل التحضيرات والاستعدادت النهائية للعمل، قبل انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة، كما تجرى الشركة المنتجة حالياً ابرام باقى التعاقدات، بعدما تعاقدت مع كل من طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، ومجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم خالد كمال.

يشار إلى أن "القاهرة كابول" يشهد عودة خالد الصاوى للدراما، بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "هى ودافنشى" مع النجمة ليلى علوى عام 2016، بينما قدم طارق لطفى آخر أعماله مسلسل "بين عالمين" عام 2018، وشارك فى بطولته هشام سليم ولقاء الخميسى، وإخراج أحمد مدحت.

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ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سوياً مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهر رمضان الماضى محققاً نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، ومراد مكرم، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبى، وأخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإنتاج سينرجى.

يشار إلى أن المخرج حسام على انتهى مؤخرا من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "شديد الخطورة" المقرر تقديمه فى 7 حلقات ويعرض على منصة watch it الرقمية،بطولة الفنان أحمد العوضى، ويشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجى.