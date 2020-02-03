شكرا لقرائتكم خبر عن ندى موسى تنضم لأسرة مسلسل هجمة مرتدة" مع أحمد عز رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة ندى موسى لأسرة مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة النجم أحمد عز، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، حيث من المقرر أن تقدم ندى شخصية جديدة ومحورية ضمن احداث المسلسل، الذى يتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية ، وبدأت بالفعل ندى البروفات النهائية مع فريق العمل، تمهيداً لبدء تصوير دورها خلال الأيام المقبلة .

وفى سياق متصل، كان قد بدأ فريق العمل بقيادة المخرج أحمد علاء، تصوير المسلسل يوم السبت الماضى، وانطلق التصوير بمشاهد النجمة التونسية هند صبرى، ومن المقرر أن يبدآ باقى فريق الممثلين التصوير تباعاً، كما يصور أحمد عز بطل العمل دوره عقب عرض مسرحية "علا الدين" الأسبوع المقبل .

وعرض مؤخراً لندى موسى مسلسل "شبر مية" من بطولة أحمد السعدنى ونجلاء بدر، ولاقى نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه، خاصة أنه تناول أكثر من قضية أهما قضية تربية الأطفال عقب انفاصل الأبوين، فضلا عن علاقة الرجل المرأة، من تأليف شريف رزق الله، إخراج طارق رفعت، إنتاج مشترك بين سلميديا وسينرجى .

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كما تشارك ندى موسى فى بطولة مسرحية "3 ايام فى الساحل " بطولة النجم محمد هنيدى، بمشاركة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، بينما استعان مخرج العمل الهوارى بفرق استعراضية من أوكرانيا للعمل على مشاهد الاستعراض فى المسرحية، كما أكد أنه لم يتم الاستقرار على الأدوار النسائية بعد.

ويجسد هنيدى شخصية جديدة فى المسرحية وهى امرأة عجوز تدعى "حمامة هانم هاشتاج"، تدخل فى صراعات بشكل كوميدى وتهتم بعالم الموضة والفاشونيستا.

مسلسل "شبر ميه" ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج "سينرجى".



