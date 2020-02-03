شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "مجروح" تجبر هانى شاكر على الغناء باللهجة اللبنانية بتوقيع وليد توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى منذ قليل، النجم هانى شاكر أمير الغناء العربى من تسجيل أحدث أغنياته التى تحمل اسم "مجروح"، ويتعاون خلالها مع النجم اللبنانى وليد توفيق الذى يشارك بألحان الأغنية، والتى ستكون للمرة الأولى التى تشهد هذا التعاون بينهما بالإضافة إلى كون هذه المرة الاولى الذى سيغنى هانى شاكر أغنية باللهجة اللبنانية.

أغنية "مجروح" غناء أمير الغناء العربى هانى شاكر، ألحان النجم وليد توفيق، كلمات نادين الأسعد، توزيع باسم منير، ومن المقرر ان تطرح الأغنية قريبا التى ستكون مفاجأة لجمهور ومحبى النجمين فى مختلف الدول العربية.

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يذكر ان الفنان هانى شاكر تألق مؤخرا خلال حفله الغنائى الذى أقيم فى المملكة العربية السعودية الرياض، ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، وشاركتها فى الحفل النجمة أنغام، والذى شهد أكبر تجمع عربى لعازفي العود من مختلف الدول، ومعرض جمع نوادر الأعواد حول العالم، ومعرض لأشهر مصنعي العود من مختلف دول العالم.





و أحيا أمير الغناء العربى هانى شاكر واحدة من أرقى سهرات ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقدم شاكر عددا كبيرا من أغانيه منها "أنا قلبى ليك" و"علّى الضحكاية"، و"نسيانك صعب أكيد" و"هشكى لمين يا عين" و"يا ريتنى"، و"لسة بتسألى"، و"متهدديش"، و"طاير يا هوى" و"بلدى"، و"مسا النور والهنا"، بالإضافة إلى "جانا الهوا" و"سواح" للعندليب وغيرها.





كما شارك مؤخرا، النجم اللبنانى وليد توفيق فى حفل غنائى على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض داخل المملكة العربية السعودية والتى ترعاه الهيئة العامة للترفيه، وشاركه فى الحفل النجمة شيرين عبد الوهاب، والنجم راغب علامة.