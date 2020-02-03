شكرا لقرائتكم خبر عن دبحتله القطة من أول يوم.. زوجة محمود العسيلي فى أحدث ظهور لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب محمود العسيلي جمهوره ومتابعيه، بصورة جديدة لزوجته، نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وهو أحدث ظهور لها بعد قضائهما لشهر العسل، وكتب معلقاً: "المدام دبحتلي القطة من أول يوم".

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ويحرص العسيلي على مشاركة جمهوره أولا بأول، بتفاصيل زواجه الجديد، أثناء قضائه شهر العسل بإيطاليا، التي شملت جسر بونتي فيكيو بمدنية فلورنسا وساحة قرطبة، كما حرص على مشاركة صور الأطباق التى تناولها فى المطاعم الإيطالية، وكتابة آرائه عليها وضمت باستا سى فوود، والأرز بالبنجر بالبلو شيز وعين الجمل، ومكرونة بالبارابيكيو بالجمبرى والبيتزا وعلق على أحد أطباق المكرونة الاسباكيتى: "عاملها نافشة أوى".

وعقد العسيلى قرانه الشهر الماضى، وحرص العسيلى على نشر مجموعة من الصور عبر "ستورى" حسابه على إنستجرام، أثناء تواجده فى مطار فيلانا الدولى، وهو المطار الدولى الرئيسى فى جزر المالديف، كذلك نشر العسيلى صورة لكابينة القيادة، وأثناء تواجد قائدها بها، وأيضًا قام بتصوير مشاهد للبحر فى جزر المالديف، ولم يعلق العسيلى بأى كلمة.

يشار إلى أنه فى أول رد فعل على زواجه قال العسيلى من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى: "تبات ونبات، الفستان الأبيض، إحساسك إيه النهاردة، الليلة وأخيرًا فرحة، أغانى عملتها من أول ما ابتديت لغاية النهاردة باتكلم فيها عن العيلة والاستقرار والحب والعيال.. كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت بأحلم إنى أعيشها وفعلاً حاولت فى تجربتين جواز إنى أشوف الحياة اللى أنا بحلم بيها تتحقق على أرض الواقع ولكن للأسف التجربتين مانجحوش.. والفشل مش لازم يكون معناه إن حد وحش..لا ..هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب".

وتابع العسيلى: "الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللى ناس كتير بتعملها فهى الاستمرار فى الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللى عايشين فى الدوامة وخلاص بيغرقوا.. أنا رفضت أعيش تعيس وهافضل أدور عن السعادة اللى كتبتها فى الأغانى بتاعتى وباتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنى أكون لقيتها فعلا وتكون التالتة التابتة".