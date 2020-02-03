شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحيى حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب فى القرية العالمية بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لحفل غنائي بمناسبة عيد الحب، يوم الجمعة الموافق 14 فبراير الحالي، في القرية العالمية بدبي، ومن المقرر أن تقدم إليسا عددا من أبرز أغانيها من بينها "إلى كل اللي بيحبوني"، و"كرهني"، و"أنا وحيدة"، و"نفسي اقوله"، و"مكتوبة ليك" وغيرها من الأغاني.

وعلى جانب آخر انتهت إليسا، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم " ذكريات"، من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذى تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه فى الوقت الحالى، ومن المقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية والباقي مصرى.

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وكانت الفنانة إليسا قد أحيت حفلين غنائيًا كبيرًا مؤخراً، الأولى بمكتبة الإسكندرية، وذلك لصالح مرضى الكبد، حيث تم تخصيص عائدات الحفل، لشراء جهاز كي أورام الكبد لغير القادرين، والثانية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذى حضره كوكبة من المثقفين والفنانين وفى مقدمتهم خالد الطوخى الأمين العام لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والإعلامى محمد فودة، وإيمان العاصى، ودينا فؤاد والإعلامية بوسى شلبى، وقدمت النجمة اللبنانية مجموعة من الأغانى التى شهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور الكبير الذى حرص على الحضور مبكرا .

وطرحت إليسا، في شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.