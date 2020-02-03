شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يبدأ تصوير مسلسله "هجمة مرتدة" عقب عرض مسرحية علاء الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النجم أحمد عز تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" وهو اسم مؤقت، الأسبوع المقبل، تحديداً عقب عرض مسرحيته "علاء الدين" من إخراج مجدى الهوارى، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل حسبما أكد مصدر مقرب من العمل لـ الخليج 365 ، والمسلسل من تأليف السيناريست باهر دوديدار، ومن إخراج أحمد علاء، وانتاج سينرجى .

وكان فريق العمل بقيادة المخرج أحمد علاء، قد بدأ تصوير المسلسل يوم السبت الماضى، وانطلق التصوير بمشاهد النجمة التونسية هند صبرى، ومن المقرر أن يبدأ باقى فريق الممثلين التصوير تباعاً.

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وفى سياق آخر، انتهى مؤخراً أحمد عز من تصوير مشاهده الأخيرة من فيلمه "العارف" فى دولة ماليزيا، بصحبة النجم أحمد فهمى، ومحمد ممدوح تايسون، وآخرين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء، وإنتاج شركة سينرجى . فيلمز.

"هجمة مرتدة " يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم والفنان صلاح عبدالله و محمود البزاوى والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.

وعرض للفنان أحمد عز مؤخرا فيلم "ولاد رزق 2" عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.