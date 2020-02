شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة: "مدعى الثورة" مزيفين وقلبهم مليان حقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت الفنانة اللبنانية الكبيرة كارول سماحة، من وصفتهم بأنهم "معتبرين أنفسهم رواد الثورة وضد الطائفية"، وقالت إن قلوبهم مليئة بالحقد "بيرجع 20 سنة لورا" على حد وصفها.

وقالت سماحة عبر حسابها الرسمى بتويتر :" بتأسف كتير انو في قسم كبير من الناس اللي معتبرين نفسن رواد الثورة وضد الزعامة والطائفية: بجملة زغيرة بتكتشف إنو كلو مزيف وقلبن مليان حقد بيرجع ٢٠سنة لورا: عونيةVS قوات يعني ميشال عون وسمير جعجع بحد ذاتن سامحوا بعضن! وهني ما قادرين يتخطوا هالعقدة! طب كيف رح نتعايش مع بعض خبرونا؟".



كارول سماحة

Advertisements

هذا وأحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلا غنائيا علي مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والتي حضرت بصحبة زوجها الدكتور وليد مصطفي رجل الأعمال، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبدأت حفلها بأغنية "ان شالله"، وسط تصفيق الجمهور الحاضر الذي استقبلها بحفاوة كبيرة، يوم 24 يناير الماضى.

وحرصت النجمة اللبنانية كارول سماحة علي تهنئة رجال الشرطة المصرية بأعيادهم، كما قدمت التهنئة لأسر شهداء الشرطة الذين حضروا حفلها بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدة، لآسر الشهداء لولا تضحيات ابطال الشرطة المصرية ما كنا نقدر علي العيش في امن وسلام والجميع يقدر جهودهم في حمايتنا وتأمنينا، وهو ما استقبله جميع الحضور بالتفيق الحار كتأكيدا علي دور الشرطة المصرية في تحقيق الأمن والسلام.

وواصلت كارول سماحة تقديم عدد كبير من اغنياتها الشهيرة والمميزة علي مدار ساعتين متواصلتين، منها، غالي عليا، حبيت دلوقتي، خليك بحالك، انسي همومك، سهرانين، في الوقت الغلط، يارب تدوم ايامنا سوا، اضواء الشهرة، هيدا يا عمري قدرنا، اطلع فيي، بالإضافة لغنائها لأغنية "سلمي يا سلامة" للمطربة داليدا، كما غنت "يا مسافر وحدك" للموسيقار محمد عبد الوهاب، واغنية "دارت الايام" للسيدة أم كلثوم، وغنت أيضا اغنية "tell me something" للنجمة العالمية سيلينا جوميز وهي لأول مرة تغنيها في مصر.