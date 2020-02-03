شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يهنئ ابنه عبد الله وأصدقاءه بعد طرحهم أول أغنية: استمروا يا شباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الميجا ستار عمرو دياب ابنه عبد الله على إصدار أول أغنية سنجل له "Riot"بمشاركة أصدقائه. الهضبة كتب عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "تهانينا لابنى عبد الله وأصدقائه فى أول أغنية سنجل لهم.. استمروا يا شباب".



عمرو دياب

وكان النجم عمرو دياب طرح مؤخرا برومو أحدث أغنياته "هيعيش يفتكرنى" كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، ضمن أغانى ألبومه المقبل "سهران"، المقرر طرحه كاملاً يوم 12 فبراير المقبل بشكل رسمي في الأسواق.

ونشر عمرو دياب صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليها: "انتظروا الألبوم الكامل يوم 12 فبراير 2020"، وهو الحدث الذى ينتظره عشاق الهضبة من الصيف الماضى.

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وكان الهضبة قد كشف عن أحدث أغنياته "عم الطبيب" ، المقرر أن يطرحها خلال الأيام المقبلة، ضمن ألبومه الجديد " أنا غير" والذى طرح منه أكثر من 6 أغان كاملة عبر يوتيوب والمنصات الإلكترونية، "عم الطبيب" من كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب، توزيع رامي سمير.

ومن المقرر أن يحيى الهضبة عمرو دياب حفلاً غنائيًا ضخمًا فى الكويت 13 فبراير المقبل ضمن فعاليات معرض الكويت الدولى، وذلك بعد عدة حفلات ناجحة فى المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وحفل الميدل بيست.

وكان النجم عمرو دياب قد أعلن خلال حفله الأخير فى جدة عن صدور أحدث ألبوماته خلال شهر يناير الجارى، والذى قد طرح منه أغنيات على فترات مختلفة " أنا غير، بحبه، أول يوم فى البعد، قدام مرايتها، يوم تلات، يا ساحر، تحيرك".

يأتى حفل عمرو دياب عقب إحيائه حفل رأس السنة، فى خليج سوما باى، بمدينة سفاجا، فى الغردقة، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد 2020، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور بينهم عدد من الفنانين منهم الفنانة نيللى كريم والفنانة بشرى، إضافة إلى الفنانة دينا الشربينى.