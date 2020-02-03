شكرا لقرائتكم خبر عن الكثير من الأشرار فى التريلر الجديد للجزء الجديد من فيلم Minions والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Universal، للانتاج الفني والسينمائي، عن التريلر الرسمي الأول للجزء الجديد من سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة Minions، الذي يأتي بعنوان Minions: The Rise of Gru.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة الشهيرة، الملامح الأولى للتريلر الرسمي الذي ضم الكثير من الأشرار وعدد كبير من المغامرات الجديدة التي يسعها الـ Minions في تحقيقها بعد فشلهم في استقطاب شرير جديد يقودهم.

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ومن المقرر أن يعرض الفيلم الجديد في صيف العام الجارى، في دور العرض السينمائى بجميع أنحاء العالم، ويتوقع الكثير من النقاد تحقيق الجزء الجديد رقماً قياسياً في عالم افلام الانيميشن.

والجزء الأخير من الفيلم كسر حاجز المليار دولار، و"Minions" قائم على مغامرات المخلوقات الصفراء كالتى ظهرت فى فيلم أنا الحقير بجزأيه الأول، والذى صدر فى (2010) والثانى والذى صدر فى (2013) ومن إنتاج استوديوهات الأنيميشن للترفية وتوزيع يونيفرسل ستوديوز.

والفيلم تأليف بريان لينش، ومن إخراج بيير كوفين وكايل بالدا وإنتاج كريس ميليداندرى وجانيت هيلى، والعمل بطولة أصوات ساندرا بولوك التى تؤدى دور الشريرة سكارليت أوفركيل وجون هام الذى يؤدى دور زوجها المخترع هير أوفركيل.