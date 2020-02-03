شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله فى كاريكاتير جديد.. ويعلق: صلاح قال لصاصا يديك الصحة وطولة العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان صلاح عبد الله جمهوره ومتابعيه، بصورة كاريكاتير جديد له، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، مضيفاً معها أبيات من الشعر تقول:" ‏والخُلاصة إن صلاح قال لـ صاصا، ‏يديك الصحة وطوله العُمر وتعيش يا جميل وتملي تُمُر، على قلب دايماً مشتاقلك، تزوره تسُره .. تزيح المُر".

وحرص الفنان صلاح عبد الله، على توجيه التهنئة للمخرجة ساندرا نشأت بمناسبة عيد ميلادها، والذى يوافق 2 فبراير، حيث نشر صورة تجمعهما، وعلق عليها بنبرة أبوية قائلا: "أيوة ٢ / ٢ / ٢٠٢٠ يوم غير عادي لإنه عيد ميلاد واحدة من أجدع الستات اللي عرفتهم في حياتي اللي أثبتت إن السِت ممكن تكون جميلة جداً وبسيطة جداً ولذيذة جداً ومتواضعة جداً ومبدعة قوي وجدعة قوي قوي قوي.. كل سنة وإنتى ساندرا نشأت".

وكان مجموعة من الفنانين قد احتفلوا قبل أسبوع بعيد ميلاد صلاح عبد الله، ففى جلسة مليئة بالضحك والحب، اجتمع نقيب الممثلين أشرف زكى والفنان الكبير حسن حسنى والفنان محمود البزاوى والنجم محمد إمام والفنانة روجينا والفنان أحمد فهمى وشيكو وهشام ماجد وأوس أوس ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر والشيف علاء الشربينى و كريم محمود عبد العزيز، للاحتفال بعيد ميلاد النجم صلاح عبد الله، وشاركت روجينا جمهورها بالفيديو عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "كل سنة وأنت طيب ودايما مجمعنا، كل سنة وأنت أبويا من أول دور مثلته فى حياتى".

واستقبل الفنان الكثير من التهنئات بمناسبة عيد ميلاده من قبل عدد كبير من الفنانين والمشاهير، على رأسهم الفنان أحمد السعدني والفنان سيلمان عيد وأوس أوس و على ربيع.