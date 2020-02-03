شكرا لقرائتكم خبر عن بالجيتار والطبلة.. شاهد عمرو سعد يغنى "وداع يا دنيا وداع" .. وأحمد سعد يعزف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار النجم عمرو سعد، أن يبدل الأدوار، مع شقيقه المطرب عمرو سعد، فى ظهورهما الأخير، عبر فيديو، نشره عمرو عبر حسابه على "تيك توك"، والذى بدأ عمرو سعد يتفاعل عليه، ولكن من حين لآخر.

عمرو نشر فيديو، وهو ممسكا بـ "جيتار"، ويغنى مهرجان "وداع يا دنيا ووداع"، لمطرب المهرجانات حمو بيكا، وظل يردد بعضا من كلمات مطلع الأغنية، ثم تأتى الكاميرا على أحمد سعد، والذى يمسك يضرب على الطبلة مع الأغنية.

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الفيديو هو الثانى للشقيقين، حيث نشر الفنانان أحمد وعمرو سعد فيديو جديدا على تطبيق تيك توك، أثار إعجاب متابعى التطبيق وحقق مشاهدات عالية، وتحول أحمد سعد لعمرو سعد فى فيديو فكاهى، ويبدأ سعد الفيديو وهو يقول: "أنا بجد زهقت أحمد سعد اتجوز.. أحمد سعد اتطلق.. أنا بجد زهقت خلاص أنا لازم اتغير"، وفجأة يتحول إلى "عمرو" أخوه، ويردد "عمرو": "إيه القرف اللى جوايا ده".

ويتعاون المطرب أحمد سعد مع الشاعر الغنائى عبد الله حسن، فى أغنية "سينجل" جديدة بعنوان "في ناس"، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، وطرح سعد مؤخرًا أغنيته الجديدة "مامى كوسا"، مع الموزع الموسيقى حسن الشافعي، والمطرب كنكة عضو فريق "المدفعجية"، وهي من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلى القيعى، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعى، وتم تصويرها فى قصر المانسترلى.

من ناحية أخرى يتعاون المطرب أحمد سعد مع الموزع الموسيقى عمرو الخضرى لأول مرة، فى أغنية جديدة من كلمات محمد المصري، وألحان وليد سامي، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية خلال الفترة المقبلة، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، حسبما أكد عمرو الخضري لـ"الخليج 365".