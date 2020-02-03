"انتصار جديد للطباخ".. "غرفة السينما" تصدم محمد الشرنوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

أصدرت لجنة التحقيق المشكلة من قبل "مجلس غرفة صناعة السينما" والتي باشرت عملها لأكثر من شهرين درست خلالها أزمة الفنان محمد الشرنوبي وسارة الطباخ منتجة أعماله، واستمعت إلى الطرفين في أكثر من جلسة عددا من القرارات، وهي:

أولا- التزام المشكو في حقه محمد فاروق أحمد الشرنوبي بتنفيذ عقده مع سارة السيد محمد الطباخ بصفتها الممثل القانوني لشركة "إيرث برودكشن"، وأهمها التزامه بتسليمها توكيل يبيح لها التعاقد علي الأعمال الفنية، كونها الوكيل الحصري لإدارة أعماله لعدم اتفاق الطرفين على الفسخ، وعدم صدور حكم قضائي بفسخ التعاقد.

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ثانيا- ترك أمر التعويض نتيجة إخلال المشكو في حقه بالتزاماته للقضاء.

ثالثا- في حالة استمرار المشكو في حقه مخالفة بنود عقده مع الشركة الشاكية يلتزم أعضاء الغرفة من المنتجين بعدم التعامل مع المشكو في حقه لحين الوفاء بالتزاماته مع الشركة الشاكية، وعدم قبول استمارة إنتاج أي فيلم سينمائي في حالة مخالفة عضو الغرفة هذا القرار.

يُذكر أن قرارات الغرفة هي ثالث قرار يلزم الشرنوبي بتنفيذ عقده مع سارة الطباخ، وكان القرار الأول من قبل نقابة المهن الموسيقية والتي قامت بإيقافه عن الغناء لعدم التزامه بالتعاقد مع منتجة أعماله ثم المصنفات الفنية وقرار المحكمة الاقتصادية بشطب الدعوي وأخيرا قرار الغرفة وهو ما يعني أن كل الجهات الفنية في مصر أتفقت علي انه لا يجوز العمل له في اي منتج فني إلا بعد موافقة الشركة وتوقيع سارة الطباخ باعتبارها الممثل القانوني للشركة طبقا للعقد المبرم بينهما.