مصطفى جاد يهنئ ماريتا الحلاني بعيد ميلادها.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الملحن مصطفى جاد، المطربة اللبنانية ماريتا الحلاني، بعيد ميلادها، ونشر صورة تجمعهما، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلق جاد على الصورة: "كل سنة وإنتي طيبة يا ماريتا يا حلاني، أسعد عيد ميلاد لصديقتي، وزميلتي في الموسيقى".

وعلقت ماريتا على تهنئة مصطفى: "شكرا مصطفى، أراك قريبا إن شاء الله".

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واحتقلت ماريتا الحلاني بعيد ميلادها، يوم السبت الموافق 1 فبراير الجاري.

يذكر أن ماريتا الحلاني تغني تتر مسلسل "بردانة أنا"، تأليف كلوديا مرشليان، إنتاج وإخراج نديم مهنا، وبدأ عرضه مؤخرًا على محطة "إم تي في" اللبنانية.

أغنية " بردانة أنا" من كلمات نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع جاد الرحباني، وإنتاج نديم مهنا.