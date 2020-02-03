محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك المطرب محمود العسيلي جمهوره بصورة تجمعه بزوجته خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وظهر العسيلي في الصورة من داخل "جاكوزي"، وعلق: "المدام دبحتلي القطة من أول يوم". Advertisements واحتفل الفنان محمود العسيلي بحفل زفافه على خبيرة التجميل أمينة عبدالمنعم، يوم 10 يناير الماضي. ومن ناحية أخرى، طرح المطرب محمود العسيلي كليب أغنيته الجديدة "تمثيلية"، يناير الماضي، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب". الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد بمشاركة العسيلي، وتوزيع أمير هداية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بصورة غريبة تجمعهما.. العسيلي: "المدام دبحتلي القطة من أول يوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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