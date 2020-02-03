فيديو| محمد رمضان يغني مع حفيدات الزعيم عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للفنان محمد رمضان، رفقة حفيدات الزعيم عادل إمام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر رمضان في الفيديو وهو يقبل رأس إحدى الفتيات، ويغني أغنيته: "رايحين نسهر". يُذكر أن محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي. بطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين.

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