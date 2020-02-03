حسام داغر يقيم عزاءً ثانيا لوالدته بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يقيم الفنان حسام داغر، عزاءً ثانيا لوالدته، بدولة الكويت، مساء غد الثلاثاء الموافق 4 فبراير.

ونشر "حسام" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صور لوالدته الراحلة، وعلق: "يقام غداً الثلاثاء عزاء لوالدتي في الكويت بلدي الثاني ومركز ولادتي ونشأتي، تربينا فيها وكبرنا على أرضها وتوفى والدي المهندس مصطفى في الكويت منذ ٢٠٠١ في شهر رمضان".

وتابع: " كانت أمي الأب والأم لنا حتى حققنا حلمها، ونجحنا أنا وأخوتي كل في مجاله، أتمنى إننا نكون قد أصبحنا في أحسن حال كما كنتي تأملين".

واستكمل: "العزاء يوم الثلاثاء 4 فبراير 2020، في فندق هوليداي إن السالمية قاعة مزايا ١ رجال، ومزايا ٢ سيدات، يستقبل العزاء مهندس محمد مصطفى أخي الأكبر وزوجته، وإنا لله وان اليه راجعون".

ورحلت والدة حسام داغر الشهر الماضي، بعد صراع مع المرض، وحضر العزاء عدد من نجوم الفن.

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كتبت- منال الجيوشي:

يقيم الفنان حسام داغر، عزاء ثاني لوالدته، بدولة الكويت، مساء غد الثلاثاء الموافق 4 فبراير.

ونشر "حسام" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صور لوالدته الراحلة، وعلق: "يقام غداً الثلاثاء عزاء لوالدتي في الكويت بلدي الثاني ومركز ولادتي ونشأتي، تربينا فيها وكبرنا على أرضها وتوفى والدي المهندس مصطفى في الكويت منذ ٢٠٠١ في شهر رمضان".

وتابع: " كانت أمي الأب والأم لنا حتى حققنا حلمها، ونجحنا أنا وأخوتي كل في مجاله، أتمنى إننا نكون قد أصبحنا في أحسن حال كما كنتي تأملين".

واستكمل: "العزاء يوم الثلاثاء 4 فبراير 2020، في فندق هوليداي إن السالمية قاعة مزايا ١ رجال، ومزايا ٢ سيدات، يستقبل العزاء مهندس محمد مصطفى أخي الأكبر وزوجته، وإنا لله وان اليه راجعون".

ورحلت والدة حسام داغر الشهر الماضي، بعد صراع مع المرض، وحضر العزاء عدد من نجوم الفن.