تراند اليوم : "ابن الوز عوام".. نجل عمرو دياب يثير إعجاب النشطاء بأغنية والهضبة يعلق



نشر الفنان المصري عمرو دياب، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بها رابط أغنية ابنه «عبدالله»، التي شارك بها مع عدد من أصدقائه، وطرحها مؤخرًا.

ووجه عمرو دياب التهنئة إلى ابنه «عبدالله» من خلال التغريدة التي نشرها، وعلق قائلًا: «تهانينا لابني عبد الله وأصدقائه في أول أغنية فردية، استمروا يا شباب».

من جهة أخرى، تصدر عمرو دياب تويتر بعد طرح برومو أغنية "يا روقانك، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة به.



يذكر أن عمرو دياب، يستعد لطرح ألبوم "سهران" بشكل كامل، يوم 12 فبراير الجاري، بعدما قام بطرح أكثر من برومو للأغاني في الألبوم.