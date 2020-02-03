تراند اليوم : شاهد.. "أحلام" تسخر من نجمة عالمية ارتدت فستاناً مثل فستانها

سخرت الفنانة الإماراتية أحلام من الفنانة العالمية جينفير لوبيز بعد ارتدائها نفس الفتسان التي كانت ترديه.

وردت أحلام على تغريدة نشرها في وقت سابق أحد المتابعين وعلق من خلالها على صورة لها وهي ترتدي فستاناً مزيناً بنشقات بألوان كثيرة خلال احيائها حفلاً على مسرح دار الأوبرا السلطانية في العاصمة العمانية مسقط.

وأرفق الصورة بأخرى للنجمة العالمية جنيفير لوبيز مرتدية فستاناً قصيراً بنقشة مشابهة. وغرد: “جينيفر متى توقف تقلد الكوين أحلام؟”.



وبدورها علقت الفنانة ممازحة: “مدري والله تعبت الكل يقلد خلاص”. وهو ما لفت أنظار الكثير من الناشطين على الحسابات التي أعادت نشر التغريدة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.